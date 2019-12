Michele Plastino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, commentando il momento in casa Juve e i primi mesi di Sarri in bianconero: "Non credo sia una questione di giocatori adatti al gioco. Non è ancora scattata la scintilla, soprattutto in certe regole con i senatori. Allegri è stato criticato ma la scintilla ce l'aveva".