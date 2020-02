Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Michele Plastino ha analizzato il momento della Juventus: “Non funzionano una serie di cosa, ma l’allenatore ha le responsabilità maggiori. La società ha dei senatori importanti, anche non si capisce cosa voglia fare Sarri con alcuni difensori. Chiellini poteva essere la guida, cosa che Bonucci sembra, ma non lo è. Ha un bel piede, sa impostare. Secondo me non è che non si stiano impegnando. Sarri doveva dare stimoli nuovi ad una squadra che è arrivata molto vicina a conquistare la Champions League, ma non ce l’ha fatta. C’è da capire su chi ricada la colpa, se su di lui o sul gruppo che non ha capito le sue indicazioni”.