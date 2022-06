Firmato Michele Placido, regista, attore e sceneggiatore tifoso della Juve, ha parlato a Tuttosport: «De Ligt è fortissimo, ma tutto ha un prezzo. Il sacrificio dell’ex Ajax sarebbe pesante, ma se poi arrivasse davvero Koulibaly... Il difensore del Napoli è più esperto e in questo momento, dopo una annata complicata, la Juventus ha bisogno di pensare soprattutto al presente per tornare a vincere subito. Ma di una cosa sono certo: in campionato non partiremo con il freno a mano tirato come dodici mesi fa. E non lo dico per una questione di calendario. Già il ritorno di Pogba è un bellissimo segnale per tutto l’ambiente».



SOGNI - «Io, in realtà, ho un altro sogno... Si chiama Federico Chiesa. Sarà lui, oltre a Pogba, il nostro colpo più importante. Federico è stato sfortunato lo scorso anno e il suo grave infortunio al ginocchio ha influenzato tutta la stagione della Juventus».



ZERO TITOLI - «Purtroppo lo scontro diretto contro l’Inter, quello di aprile all’Allianz Stadium, ha fatto la differenza. Dopo la brutta partenza e la rimonta, sono convinto che se avessimo battuto i nerazzurri - e sarebbe bastata soltanto un pizzico di fortuna in più - ci saremmo poi giocati lo scudetto fino alla fine con le due milanesi. Pazienza, ma adesso bisogna guardare avanti. Al prossimo scudetto e alla prossima Champions».