Miralem Pjanic darà la priorità alla Juventus. Come racconta Calciomercato.com, il centrocampista bosniaco vorrebbe tornare in Italia dopo un anno molto complicato al Barcellona, dov'è arrivato in seguito allo scambio onerosissimo con Arthur. L'ipotesi Pjanic-bis però è legata all'operazione con il brasiliano e alla valutazione incredibile che è stata data al suo cartellino solo sei mesi fa, una cifra che supera i 60 milioni di euro. Dunque? Bisognerebbe prenderlo in prestito, sempre se il Barcellona dovesse aprire all'ipotesi.



IL DESIDERIO - Per CM, Pjanic si è pentito di aver accetato il passaggio in Spagna, che ha salvato i conti dei due club ma non ha certo valorizzato le carriere di Miralem o di Arthur. Vorrebbe allora l'addio con una destinazione precisa: un ritorno in Italia, con la Juve in cima alla lista.