La Juventus starebbe provando a riportare a Torino Miralem Pjanic per accontentare Massimiliano Allegri. È quanto spiega il Corriere dello Sport, che sottolinea quanto la trattativa sia difficile. Il bosniaco è sbarcato in Catalogna nello scambio con Arthur, dietro una valutazione di 60 milioni di euro più 5 di bonus. Quasi surreale pensare ad un’operazione a titolo definitivo, piuttosto potrebbe essere imbastita con un prestito, che permetterebbe al giocatore di tornare dove tanto desidera, in Italia e alla Juventus.