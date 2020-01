Miralem Pjanic ha parlato a margine dell'evento organizzato a Milano da Adidas per presentare le nuove Predator. Ecco le sue parole, raccolte da IlBianconero: "Vogliamo competere su tutti i fronti, sarà così fino in fondo. Il campionato sarà combattuto fino alla fine, non dobbiamo mollare niente.No, siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo in forma da inizio anno. Poi, la Champions arriva, le partite da dentro fuori pure. Ne è arrivata una ieri, non si possono sbagliare. L'importante sarà che tutti siano a disposizione ed in buona salute, noi vogliamo arrivare in fondo a tutto., in Coppa hanno fatto un'ottima partita contro un avversario forte. Gattuso è un allenatore molto preparato, ci sarà da lottare, ma il nostro obiettivo sono i tre punti"Ci sono un paio di squadre, noi più altre due o tre. Il vantaggio che abbiamo è poco, la concetrazione deve rimanere alta. Supercoppa? Quella partita l'abbiamo giocata male, interpretata male e in un momento complicato, prima della sosta. Ci è dispiaciuto perdere una Coppa, ma non ha cambiato il nostro lavoro. Capita ogni tanto fare un passo falso, ci dispiace ma siamo andati avanti, ci sono tante soddisfazioni da ottenere ancora. La Juve sta facendo grandi cose, straordinarie negli ultimi anni. Continuare a vincere è una cosa molto dura, anche se la gente non se ne accorge, possiamo entrare nella storia del club.Non li considero per l'età che hanno, ma perché fanno parte della rosa. Non importa l'età, sono giocatori pronti che ci danno una grande mano. I giocatori più esperti ci sono apposta per continuare la mentalità vincente della Juve. Continuiamo a goderceli, perché possono dare ancora tanto".