L'ex centrocampista della Juve, Miralem Pjanic, è ormai destinato a lasciare il club turco del Besiktas e quasi sicuramente non farà ritorno a Barcellona. Il bosniaco infatti, non rientra nei piani di Xavi e l'idea sarebbe quella di cederlo altrove. In queste ore si sarebbe delineato un nuovo scenario, perchè stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, su di lui si sarebbe iniziato a muovere il Marsiglia, pronto a riportarlo in Ligue 1.