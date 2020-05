Miralem Pjanic si allena anche di sera.. Mire ha condiviso tra le sue storie Instagram alcuni video in cui mostra il suo allenamento, addirittura alle ore 21.30, un orario inusuale per il lavoro fisico dei calciatori. Intanto proseguono le voci sul suo destino. L'ultima arriva dalla Spagna e parla di un Barcellona pronto a chiudere nelle prossime ore per il suo arrivo in Spagna. La Juve lo valuta 50 milioni di euro.