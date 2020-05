Un pomeriggio praticamente in famiglia, con gli amici e la Play Station. La versione 'privata' dell'amico Miralem è offerta da Patrick Contorno, chef torinese e ormai da tempo anche aiuto nutrizionista del centrocampista bosniaco, al centro delle voci di mercato dell'ultimo periodo. "Concentratissimo il signor Miralem", scrive lo chef. Che ritrae in un breve video il Pjanic versione gamer: cuffie e microfono, probabilmente intento a giocare al classico Call Of Duty.