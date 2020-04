Intrigo di mercato sull'asse Torino-Madrid-Parigi. Miralem Pjanic, infatti, è uno dei possibili sostituti a cui sta pensando Leonardo nel caso in cui Marco Verratti venisse acquistato dal Real Madrid. Secondo fonti spagnole, infatti, è tornato caldo l'interesse della Casa Blanca per il centrocampista italiano e Pjanic sarebbe il sostituto perfetto per il PSG. Va da sé che Pjanic potrebbe essere inserito in uno scambio per arrivare a Mauro Icardi, il grande obiettivo della Juve per rinforzare l'attacco nel 2020/21.