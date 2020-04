"Torneremo a suonare presto in campo, e sarà bellissimo". Firmato, il pianista. E cioè Miralem, che con un post molto particolare festeggia i cinque milioni di followers su Instagram. Anzi: le cinque milioni 'di voci', così come le commenta lui, che ieri ha festeggiato il suo compleanno e quello della madre, ormai arrivata alla soglia dei cinquanta. Una bella rimpatriata per tutti i Pjanic, riunitisi in Lussemburgo per questo periodo di quarantena. Miralem è uno degli 8 bianconeri sparsi per il mondo, che hanno raggiunto i propri paesi d'origini e la propria famiglia in questi momenti di emergenza.​