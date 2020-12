Non è iniziata benissimo l'avventura spagnola di Miralem Pjanic. Il bosniaco non sta trovando molto spazio nel Barcellona e anche nell'ultima intervista ha svelato la sua nostalgia per l'Italia. La Serie A gli manca e non poco, così i betting analyst si sono mossi per aprire le scommesse sul suo possibile ritorno entro febbraio 2021. Lo scenario incredibile sarebbe un trasferimento all'Inter, che secondo quanto riporta Agipronews si può giocare a 6,00.