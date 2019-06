di Mattia Carapelli

Miralem Pjanic torna a Torino e stavolta lo fa da avversario. Vacanze già finite per il numero 5 della Juventus, che dopo essersi allenato nei campi di Vinovo guiderà la sua Bosnia contro l’Italia, in uno Stadium che per lui è semplicemente “casa”. E che potrebbe rimanere tale.





INSOSTITUIBILE - Neanche un mese fa, in quello stesso teatro, Pjanic ha alzato il suo terzo scudetto personale. Ricordi ancora freschi per il Pianista, che stasera toglierà la maglia bianconera per vestire quella dei Zmajevi (i Dragoni) del c.t. Prosinečki. Davanti a sé troverà vecchie conoscenze, come capitan Chiellini e Bonucci, che ha già avuto modo di spendere parole al miele per il compagno di squadra: “E’ il fulcro della Bosnia, come lo è alla Juve”. Un modo per ribadire quel concetto di “insostituibile” che nei piani della Juve non ha mai fatto rima con “incedibile”: neanche dopo un rinnovo contrattuale fino al 2023 che ha allontanato momentaneamente le sirene di mezza Europa. Eppure, quella di stasera potrebbe non essere l’ultima sinfonia di Pjanic all’Allianz Stadium.





EFFETTO SARRI - Paratici tornerà presto ad incontrare Ramadani, uomo-chiave nella trattativa per liberare Maurizio Sarri dal Chelsea e procuratore di Pjanic: due nomi legati a doppio filo, se è vero che il tecnico di Figline fonderebbe volentieri il gioco della sua Juve su Mire. Che continua a piacere a tutti i top club - dal PSG al Real Madrid senza dimenticare le big inglesi - ma da parte sua non spinge per lasciare il club bianconero. “Arriverà un grande allenatore”, ha assicurato alla vigilia di Italia-Bosnia, aggiungendo di “non essere affatto preoccupato”. Perché se è vero che pochi sono incedibili in casa Juve, l’arrivo di Sarri potrebbe davvero blindare il regista bianconero, che dal 1° luglio entrerà ufficialmente tra i Paperoni della rosa: 6,5 milioni netti a stagione. In attesa della prossima offerta, Pjanic stasera torna a casa. Per rimanerci.