Oggi a Miralem Pjanic saranno fischiate le orecchie. Prima le insistenti voci di mercato, riportate nel dettaglio anche qui su IlBianconero.com, su un suo possibile ritorno alla Juventus, poi l'anticipazione dei nuovi aggiornamenti sul caso Orsato-Pjanic in Inter-Juve di oltre tre anni fa da parte della trasmissione "Le Iene". In particolare per quest'ultimo motivo, Pjanic è diventato anche un trend topic di Twitter, durante tutto il pomeriggio. La solita guerra a suon di cinguettii tra tifosi juventini e anti-juventini. Una compilation di attacchi e ironie, da una parte e dall'altra.

In attesa di capire cosa uscirà fuori dal servizio delle Iene e se davvero Pjanic tornerà alla Juve, ecco qua un campionario di tweet sul tema: