Ci sono dei giocatori che nella formazione della Juventus che giocherà stasera contro il Milan sono intoccabili. Due nomi su tutti: Ronaldo e Dybala. E chi sennò. Veri trascinatori di questa squadra, nel tour de force che inizierà stasera alle 21 con il ritorno della semifinale di Coppa Italia si caricheranno la Juve sulle spalle con l'obiettivo di conquistare tutti e tre i trofei.



LA SOLUZIONE - A poche ore dall'inizio della partita, qualche dubbio da sciogliere ancora c'è. E se è ormai quasi certa la presenza di Pjanic a centrocampo insieme a Matuidi e Bentancur - in vantaggio su Khedira - davanti insieme a Dybala e Ronaldo potrebbe non esserci Douglas Costa. Sarri sta valutando un'opzione alternativa per lasciare inizialmente fuori il brasiliano e inserirlo nella ripresa: l'idea è quella di spostare Cuadrado nel tridente offensivo con Danilo terzino destro, un 4-3-3 che in fase di non possesso si trasformerebbe in 4-4-2 con il colombiano a destra e Matuidi che si allargherebbe sull'altra fascia.



LE ALTERNATIVE - L'altra soluzione è quella che vi abbiamo raccontato in questi giorni, con Cuadrado terzino e Douglas esterno destro nel tridente con Dybala e Cristiano. O ancora: l'ex Lecce in panchina e il brasiliano al suo posto a completare la difesa con Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro a sinistra. Idee e ipotesi, dubbi che Maurizio Sarri dovrà risolvere in breve tempo. La grande incognita è rappresentata dalla condizione dei giocatori. Stanno bene sì, ma è da tre mesi che non si gioca una partita vera. Nulla, neanche amichevoli. La sgambata in famiglia dell'altro giorno allo Stadium può essere considerata poco più di un allenamento, ora invece si fa sul serio. Juve-Milan, ore 21. Si torna in campo.