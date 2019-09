"Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo". Prendiamo le parole del comunicato ufficiale della Juventus e proviamo ad analizzare la situazione:Una buona notizia per Maurizio Sarri, che dovrà già fare a meno di Douglas Costa : il brasiliano sarà fermo ben più a lungo. Mentre per Higuain si è trattato di una semplice botta.