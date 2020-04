Prima con i piedi, poi con le mani. Miralem Pjanic dà spettacolo su Instagram con un paio di tiri i liberi a canestro nel cortile di casa, prima utilizzando il piede con cui amministra il gioco nel centrocampo della Juventus, poi con un gestito tecnico più appropriato al basket. Non può sfuggire la maglia che indossa, quella di Leonardo Bonucci, con il quale scherza sul post social: “No ragazzi non è Bonucci”. Pronta la risposta del difensore bianconero: “Ahahaha!!! Sei troppo vicino, così è facile”. La palla utilizzata quella della Champions League, un richiamo troppo forte anche in tempi di quarantena.