Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic racconta alcuni dei suoi segreti e qualche piccolo aneddoto: "Il segreto è voler migliorarsi ogni giorno, la concentrazione, la serietà, il massimo sacrificio per star bene il weekend. Ma soprattutto è la voglia di migliorare che fa di te un grande giocatore. Rito pre-partita? Entro sempre con il piede destro dentro il campo. Preparazione? Gli allenamenti sono importanti, come ti alleni così giochi, do sempre il massimo per stare bene il week end.”