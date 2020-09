MIralem Pjanic ha raccontato in un passaggio della sua intervista al Mundo Deportivo l'addio alla Juventus e il colloquio avuto con Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: ​"Quando tutto è stato fatto mi ha detto che era molto felice per me, che sarei stato felice qui perché il gioco in Spagna è a un ottimo livello. Era deluso dal fatto che stavo lasciando la Juve, ma mi ha detto che pensa che mi divertirò molto in una grande squadra come il Barcellona. Cristiano è stato molto professionale alla Juventus, è un giocatore che ha mostrato tutto il proprio vale ed è stato molto importante nello spogliatoio, dando l'esempio per tutti".