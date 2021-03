Miralem Pjanic, intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo, ha svelato un retroscena di mercato che lo riguarda da vicino: "Quando avevo 16 anni, mio ​​padre incontrava i dirigenti del Barça, che volevano ingaggiarmi per il Barça B. Allora ero a Metz e non sapevamo come apprezzare il fatto che il Barça B sia così importante in questo club. Ho deciso di iniziare la mia carriera in Francia, ma ho sempre seguito quello che ha fatto il Barça. Due anni fa Abidal voleva ingaggiarmi, stavamo parlando ma il club ha investito su Antoine (Griezmann) e non c'erano soldi per me ... Ho dovuto aspettare due anni per vivere il sogno di essere un giocatore del Barça".