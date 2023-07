Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Pjanic ha parlato anche della situazione del suo ex compagno alla Juve, Leonardo Bonucci: "Se è stato deciso così, penso che sia stato detto tutto in faccia, in modo chiaro. Per un giocatore non è mai facile da accettare una cosa del genere. Leo è un leader, ha dato tantissimo alla Juve".