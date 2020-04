Europa-Qatar, auguri oltreoceano. Miralem Pjanic ha voluto festeggiare il compleanno dell'ex compagno della Juventus Medhi Benatia con un post su Instagram ricordando le vittorie insieme in bianconero: "Oggi è un grande giorno!!! E' il compleanno di un fratello". Il difensore marocchino compie 33 anni, dei quali due e mezzo passati in bianconero. Arrivato a Torino nell'estate del 2016 dalla Roma, a gennaio 2019 ha lasciato la Juve per trasferirsi in Qatar all'A-Duhail dove poi è stato raggiunto anche da Mario Mandzukic e da Kwang-Song Han.