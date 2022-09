Nell'ampia intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, l'ex centrocampista della Juve, Miralem Pjanic, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul suo ex compagno ai tempi della Roma, Leandro Paredes.'Leandro non giocava molto, a Roma. Era giovane. Sta facendo la sua strada eadesso avrà molte responsabilità perché quella del centrocampista centrale è una posizione chiave per Allegri. Quel ruolo in passato è sempre stato occupato bene e al regista sono sempre state affidate grandi responsabilità per far giocare la squadra come vuole l’allenatore. Ora tocca a Paredes assumersi le responsabilità. È un giocatore valido e spero faccia bene'.