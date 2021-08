Nomi che tornano e ritornano, tormentoni estivi da cui non ci si riesce staccare e che fino all'ultimo terranno banco. Se il colpo Locatelli è in fase conclusiva, l'affare Pjanic richiede ancora tempo. Probabilmente tutti o quasi i 14 giorni rimanenti prima della fine del mercato.I contatti con Fali Ramadani sono proseguiti ecome riporta il Corriere dello Sport. La situazione, però, almeno per ora sembra cristallizzata: serve un'altra cessione per potergli fare spazio in organico e a bilancio. L'addio voluto resta quello di Aaron Ramsey, che però non scalda il mercato.