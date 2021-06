Mercato in entrata e... in uscita. La Juve lavora, soprattutto a centrocampo, settore da rivoluzionare. Come scrive il Corriere dello Sport: "Il sogno, legato a doppio filo a Cristian Ronaldo, resta Paul Pogba. Il nome nuovo è invece rappresentato da Youri Tielemans: il Leicester vorrebbe tenerlo e spinge per il rinnovo, ma il contratto in scadenza nel 2023 regala spiragli in cui la Juve prova a inserirsi con la concorrenza del Liverpool. Ancora tiepida la pista alternativa che porta a Corentin Tolisso, proposto già a gennaio e messo in attesa. Discorso a parte invece per Miralem Pjanic, il bosniaco sogna il ritorno alla corte di Allegri con cui il canale è già aperto, fuori progetto al Barcellona dopo la conferma di Ronald Koeman ha già chiesto al club blaugrana di poter partire in prestito biennale: la maxi-valutazione figlia dello scambio con Arthur non aiuta ma Pjanic dovrà comunque andare via, vuole tornare in Italia e spera di farlo in bianconero".