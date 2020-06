Ancora Miralem, ancora su Instagram. Dopo aver condiviso qualche giorno fa un messaggio alquanto criptico ( "​Il tempo non aspetta nessuno. Guarda avanti e vai verso quello che credi" , per altro scritto anche in francese e spagnolo), il centrocampista bosniaco è tornato a parlare via social, lanciando ancora un messaggio legato ad una campagna pubblicitaria. In questo caso, non sembrano esserci particolari indizi di mercato, anche se ormai ogni parola che filtra dalle parti di Pjanic potrebbe innescare qualche contorto meccanismo. "​Sii te stesso, chiunque altro è già stato preso" scrive il bosniaco...