Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Miralemha detto la sua anche sul momento di Dusan. Ecco il suo pensiero: "Dusan ha avuto dei problemi fisici e tornare al top non è mai semplice. Soprattutto in una big come ladove c’è sempre pressione e ci si aspetta che il centravanti segni tutte le gare. Vlahovic sa cosa deve fare e segnerà tanto anche in bianconero".