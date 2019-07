Maurizio Sarri lo ha già “battezzato”. Miralem Pjanic ha tutte le qualità per essere il faro della sua Juventus. Il centrocampista bosniaco, alla quarta stagione in bianconero, ha parlato delle aspettative su di lui e personali alla vigilia della nuova annata. Queste le sue parole ai microfoni di Tuttosport: “I primi giorni con Sarri sono stati molto intensi, differenti nel modo di lavorare rispetto a prima. Ci stiamo conoscendo e stiamo capendo cosa ci chiede il tecnico. E siamo molto aperti alle cose che vuole che facciamo. Sarri è un allenatore molto preparato, si sa e si vede. Con lui ci divertiamo. L'importante ora è innanzitutto capire bene quello che vuole esattamente: giorno dopo giorno la squadra sta provando a produrre ciò che chiede. Spesso Sarri ci divide in parte difensiva ed offensiva. Ci fa lavorare separati. È un percorso di crescita che richiede tempo, ma sta andando molto bene”.



TOTTENHAM - “A partire da questa amichevole comincerete a vedere le cose che abbiamo fatto. Sarri vorrà vedere risposte sia dal lato offensivo che difensivo sui posizionamenti e sul blocco squadra. Questo è quello che gli interessa maggiormente”.



RUOLO - “Il mio ruolo, la mia posizione è importante per il tecnico. Questo mi piacerà sicuramente perché ho visto il suo calcio, ho visto che toccherò sicuramente tanti palloni. Ma, come ha detto lui, tutti dovremo capire come muoverci intorno, perché gli avversari non sono pazzi, sono preparati, sapranno molto bene come giochiamo. Ma, ripeto, io sono molto contento. Ho una grande voglia di iniziare e fare una grande stagione”.



SERENITÀ - “In realtà, già con Allegri alla fine della scorsa stagione ridevamo di questa situazione, perché io avevo un rapporto bellissimo con lui. Dunque ero contentissimo di restare. In generale sono molto felice di restare a Torino: mi piace la città e mi piace questo club fantastico in cui gioco. Non c'era motivo di pensare di andare altrove. Il mio sogno è vincere la Champions e farò di tutto per vincerla. Quest'anno e negli anni in cui sarò qui”.



RONALDO & DE LIGT - “Ronaldo è sempre molto motivato, a disposizione. Si diverte, scherza come sa fare, ma resta concentrato sul suo lavoro. È il giocatore più forte che abbiamo, dovremo metterlo nelle condizioni di fare un'altra grande stagione per vincere insieme. De Ligt? Un grande giocatore. Farà sicuramente bene alla Juve, ha mostrato carattere. È un valore aggiunto per la nostra squadra”.