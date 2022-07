La Juve continua a lavorare per ricostruire il centrocampo e rinforzare la rosa e, per la seconda estate consecutiva, torna di moda il nome del bosniaco. Un regista low cost, un ritorno al passato, usato sicuro. Al momento è solo un'idea, tra le parti non ci sono stati ancora contatti ma la Juve sa che Miralem si propone e sarebbe pronto a tornare. E se non dovessero aprirsi nuove piste la dirigenza potrebbe valutare seriamente di riprenderlo di nuovo. Tornato al Barcellona dopo il prestito al Besiktas, cerca squadra.Pjanic ha sempre avuto un feeling speciale con la Juventus, mai abbandonata. I messaggi agli ex compagni, anche sui social, i contatti costanti e anni che non si cancellano facilmente. L'avventura al Barça non è andata come sperato, così come quella di Arthur in bianconero, ma il feeling con Allegri è sempre stato al massimo, ecco perché tornare sarebbe una buona opzione per lui. Ha nostalgia di Torino, alla Juve tornerebbe di corsa e così si candida.