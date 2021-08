Miralem Pjanic verrà alla Juventus, o meglio tornerà alla Juve dal Barcellona, da qui al 31 agosto, fine del calciomercato? Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi sulla sua situazione di mercato: attende un segnale dalla Juve, vuole tornare e Allegri lo rivorrebbe mettere in cabina di regia, ma finché non ci sarà spazio non potrà concretizzarsi il ritorno di fiamma. E prima o poi Pjanic dovrà ascoltare altre offerte, non può perdere un'altra stagione fuori progetto com'è dal Barcellona. Le alternative?