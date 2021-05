Miralem Pjanic vuole tornare alla Juve. Una stagione pessima al Barcellona, il feeling mai nato con Koeman e l'idea del ritorno. Vuole fare marcia indietro, indipendentemente da chi sarà il nuovo allenatore del Barcellona. Ad oggi, però, sta trovando qualche porta chiusa e un ostacolo importante: quello economico. Sì, perché il Barça l'ha acquistato un anno fa per 60 milioni più 5 di bonus e oggi non potrà lasciarlo partire per molto meno. Impossibile la cessione a titolo definitivo vista l'altissima valutazione nello scambio con Arthur. L'unica strada percorribile, quindi, sembra quella di uno scambio, magari di prestiti. Anche se pure in questo caso il problema resta l'altissimo ingaggio: 8 milioni a stagione fino al 2024. Nessuno può garantirglieli e quindi servirebbe una riduzione dell'ingaggio. Nelle ultime ore sono arrivati dei rumors riguardo a un gradimento da parte di Max Allegri, che torna sulla panchina della Juve, nei confronti di un ritorno di Pjanic a Torino. Ad oggi non arrivano conferme, serviranno prima dei passi che abbassino lo sforzo economico.