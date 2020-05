Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere lontano da Torino. Il centrocampista bosniaco, infatti, è entrato da tempo in voci di mercato che lo riguardano e che lo vorrebbero lasciare la Juventus fin dalla prossima sessione di trattative. Come riporta Il Corriere dello Sport, il primo club interessato a Pjanic è il Paris Saint-Germain, che potrebbe muoversi nei prossimi mesi per portarlo all'ombra della Tour Eiffel.