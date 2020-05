1









Miralem Pjanic è pronto per tornare, pronto per ricominciare a giocare a calcio, se e quando si potrà. Intanto, infatti, il centrocampista bosniaco di allena a casa, tra corse, saliti e gradini, perché restare in forma è ciò che conta in questo momento. Su è giù, poco pallone e tanta attività, facendo sempre attenzione alla dieta. ​



Ecco i video dell'allenamento... sotto lo sguardo attento del suo giovane "coach".