"Recupero con il mio eroe". Un giorno di riposo diverso, per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco si è infatti allenato nella sua palestra privata, a casa, dove ha svolto un po' di lavoro atletico in compagnia di... suo figlio. Sì, l'eroe in questione è proprio il piccolo Edin, che gioca nelle formazioni juniores della Juventus e che spesso veste prodotti della squadra bianconera. Anche stavolta non sbaglia: la tuta è quella della squadra di papà Mire.