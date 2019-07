Corsa e allenamento, addominali e ancora allenamento. Miralemprepara la stagione, in attesa di arrivare a Torino per intraprendere la preparazione alle dipendenze di Maurizio Sarri. Il bosniaco, attraverso il suo profilo Instagram, ha ringraziato Fabien Richard, suo preparatore atletico da ormai 10 anni. A commentare foto e video ci ha pensato Mario Mandzukic, che non ha lesinato le solite battute sullo stato fisico del centrocampista bosniaco. "Ma dove sono tutti questi muscoli che stai allenando?", scrive l'attaccante nei commenti. La risposta di Miralem è esilarante: emoji del cervello e occhiolino. Come a dire: non serve la forza, se vinci con le idee.