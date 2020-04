1









Insieme si fa meno fatica. Miralem Pjanic continua a vivere una quartantena serena: ieri vi abbiamo raccontato il nostro ritratto del centrocampista bosniaco, che è ormai rientrato a Torino insieme a tutta la sua famiglia e soprattutto al figlio Edin, da cui non si stacca un attimo. Neanche per allenarsi. Come mostrano le immagini pubblicate sui social da parte di Mire, pure la seduta odierna è stata fatta insieme: da una parte il centrocampista alle prese con un esercizio tecnico, dall'altra c'è il piccolo Pjanic sul tapis roulant. Scene dolcissime.