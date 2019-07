"Sette giorni pesanti dietro di noi, non vediamo l'ora di ricominciare la preparazione a Torino". E' il messaggio di Miralem Pjanic, pubblicato sul proprio profilo Instagram al ritorno dalla tournée in Asia. La Juve ha girato tre Paesi, muovendosi tra il caldo e le molte diverse città. E ora è pronta a ripartire, dopo due giorni di stop, per preparare la nuova stagione.