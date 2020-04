Miralem Pjanic ha giocato d’anticipo rispetto ai suoi compagni ancora all’estero ed è tornato prima di tutti. Da qualche giorno si è ristabilito in pianta stabile a Torino, e non perde occasione per allenarsi. Il centrocampista bosniaco sa che alla ripresa sarà sotto la lente d’ingrandimento: le prestazioni pre-coronavirus hanno mostrato una sua involuzione, motivo che ha alimentato una serie di voci di mercato che lo vedono lontano dalla Juventus. Lui vuole gettare acqua sul fuoco, per farlo si allena costantemente. Oggi, Pjanic ha postato su Instagram una sessione di scatti nel suo campetto di casa.