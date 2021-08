Con queste parole Miralemha risposto a una storia su Instagram di una pagina di tifosi bianconeri. Il desiderio ormai è conosciuto e riconosciuto da tempo: il bosniaco farebbe carte false pur di vestire nuovamente la maglia bianconera e l'ha dimostrato anche nell'ultimo post della sua pagina ufficiale. In bianco e nero. Con l'immagine del piano, per lui che è il pianista per eccezione.Secondo quanto risulta a IlBianconero.com, nonostante i tanti segnali Pjanic non sarebbe un nome caldo per queste ultimissime ore di mercato in casa Juventus. Oggi ci sono stati dei contatti con l'agente, Fali Ramadani, ma la decisione della dirigenza è quella di fermare l'eventuale arrivo di Pjanic, al momento in standby e in attesa di novità.