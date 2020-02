Era fuori, Miralem. Ma ha voluto comunque mostrare vicinanza alla sua squadra. Il bosniaco, al termine di Spal-Juve, ha voluto lasciare un messaggio social per i suoi compagni e per la sua squadra: "E se si soffre, lo facciamo insieme ovunque ci troviamo...come una squadra! Ci aspettano tre partite, di tre competizioni diverse. Non dimentichiamolo. Bravi ragazzi , andiamo avanti !!", le parole rilasciate sul suo profilo Instagram.