Alta tensione tra Miralem Pjanic e Maurizio Sarri. Come si legge sulle colonne de La Stampa, il rapporto tra i due è ai minimi storici, specialmente dopo una ripresa difficile, per l'allenatore e per il centrocampista. Tanto che ci sarebbe stato anche un importante screzio tra i due, una tensione con faccia a faccia in allenamento. I rapporti erano freddi da tempo e c'era già stato un primo confronto che aveva portato, dopo il ko di Lione, alla decisione di bocciare Pjanic per il Derby d'Italia dello scorso 8 marzo. E l'allenatore, ora, avrebbe deciso di escludere il bosniaco anche dalla gara di domani sera a Bologna. E il mercato chiama.



10 GIORNI - Il mercato chiama ma il tempo scorre. E ora restano 10 giorni. Barcellona e Juventus avrebbero voluto raggiungere un accordo molto prima, ma la trattativa proseguendo allungando i tempi. Secondo Sport, Pjanic è ancora la priorità blaugrana per il centrocampo, nel famoso scambio che coinvolge Mattia De Sciglio e Arthur, ma la Juve non ha ancora trovato l'accordo con il brasiliano o una soluzione alternativa. E' lo stesso club bianconero che ha fatto capire al Barcellona che l'operazione sarà impossibile da luglio e per questioni di bilancio si dovrebbe chiudere entro l'ultimo giorno di giugno. L'addio è più vicino.