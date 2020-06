6









Pjanic, Sarri e un rapporto sicuramente bello. Però complicato. Partiamo da qui, dai tentativi dei due di venirsi costantemente incontro. Dai fallimenti e dalle gioie. Poi, dalle parole dello stesso tecnico toscano: "Io penso che la storia del mio litigio con Pjanic sia una delle più grandi bufale della stagione. Forse è uno dei ragazzi con cui ho più contatto, confronto dialettico, forse uno dei ragazzi con cui ho rapporto migliore". Un rapporto che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ha avuto comunque le sue tensioni. Come quell'episodio di maggio.



IL RACCONTO - Come si legge su CM, tutto è capitato a maggio, quando alla Continassa si svolgevano gli allenamenti individuali. Pjanic non accelerava come avrebbe voluto il tecnico: "Sembra svogliato, distratto, non si impegna come dovrebbe e Sarri pretenderebbe. Il Comandante lo richiama, alza la voce, insiste. E Pjanic? Invece di cambiare marcia, se ne va, non in silenzio di certo". Un gesto di stizza come capita, e sempre capiterà, tra giocatore e allenatore. I due si sono poi confrontati e il bosniaco ha recuperato situazione e rapporto. Adesso il patto sembra più solido di prima: uniti per salvare la stagione e per lasciarsi, sì. Ma lasciarsi bene.