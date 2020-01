Costretto a uscire dal campo durante Napoli-Juve per infortunio, Miralem Pjanic ha già ricevuto la prima diagnosi. Dopo i primi accertamenti effettuati in serata, per il bosniaco si dovrebbe trattare di una semplice contusione alla caviglia. Domani alla ripresa degli allenamenti il centrocampista bosniaco verrà rivalutato da Sarri e il suo staff.