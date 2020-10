1









Miralem Pjanic tornerà a Torino. Ma solo per la Champions League. Il centrocampista bonsiaco, passato dalla Juve al Barça proprio in quest'ultima sessione di mercato, ha commentato i sorteggi europei per i quali farà presto ritorno nella città che tanto bene l'ha accolto: "Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Stadium.Non vedo l'ora di rivedervi presto! Il gruppo che ci è toccato è duro, ma la Champions non è per chi ama le cose semplici", le parole di Pjanic, che ha pubblicato una foto delle quattro squadre sorteggiate nel gruppo G e un'altra in cui - in maglia Juve - bacia la coppa dello scudetto.