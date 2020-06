Prima il saluto, affettuoso e pieno di emozione, alla. Poi, l’auspicio alla nuova avventura alnon è più un giocatore bianconero, almeno formalmente, perché Sarri lo avrà a disposizione fino alla fine della stagione. Poi prenderà il volo per la Catalogna, per abbracciare Messi e i suoi nuovi compagni. Al Barça andranno 72 milioni più 10 di bonus nell’ambito dello scambio con Arthur, ai bianconeri 60 più 5, per una plusvalenza pari a 41,8 milioni. Dopo l’ufficialità, il bosniaco ha dedicato un lungo messaggio al mondo Juve , per poi proiettarsi nella sua nuova casa, il Barcellona: “Força Barça”.