Pjanic saluta la Juventus. Il centrocampista bosniaco è partito alla volta di Barcellona dall'aeroporto di Torino, dove è rimasto in questi ultimi giorni per programmare il suo trasloco in Spagna. Ai giornalisti presenti, Pjanic ha dato l'addio anche ai supporters della Juventus: "Un saluto a tutti i tifosi della Juventus, vi auguro il meglio". Poi, il volo, partito dallo scalo privato di Caselle. Da domani inizia la sua avventura in blaugrana, frenata dalla positività al Coronavirus che ha dovuto far ulteriormente attendere Miralem, promesso al Barça ormai da mesi. Si chiude la sua esperienza con Torino e con l'Italia, dove lascia tanti amici.