Impossibile da dimenticare quel 29 maggio 1985, una data che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati di calcio. Purtroppo. Allo stadio Heysel di Bruxelles andava in scena una tragedia nella quale persero la vita 39 persone. Oggi, 35 anni dopo, anchecon una storia sul suo profilo Instagram ha voluto ricordare le vittime di quella maledetta giornata: "Per non dimenticare mai il dolore di quelle persone e delle loro famiglie" ha scritto il centrocampista bosniaco.