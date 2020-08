"Io e la mia famiglia qui stavamo bene. Mi spiace non essere riusciti ad andare avanti in Champions. A nome anche di mio figlio e della mia famiglia, la Juve rimarrà per sempre nel mio cuore". Queste alcune parole di Miralem Pjanic dopo l'eliminazione in Champions League coincisa con la sua ultima partita in bianconero. La Juventus le ha riproposte in un video su Twitter, aggiungendo il messaggio "Resterai sempre nel cuore (scritto "a emoji") anche tu, Mire". Al posto del bosniaco arriverà il brasiliano Arthur dal Barcellona.