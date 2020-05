Dietro all'episodio Pjanic-Rafinha durante Inter-Juventus del 28 aprile 2018 si è aperto un vero e proprio giallo. Che poi giallo non è.. Ma due anni fa già era stato spiegato a Pecoraro il perché quell'audio non c'era.- Come riporta il Corriere dello Sport, a farlo è stata la Lega attraverso una nota e le mail scambiate tra Nicola Rizzoli (designatore), Roberto Rosetti (all'epoca responsabile del progetto Var) e Alessandro Arduino (Project Manager di HawkEye Italia, la società che fornisce la tecnologia Var agli arbitri).. Era stato lo stesso Pecoraro ad evidenziare che del materiale audio-video di HawkEye inviato dalla Lega non aveva trovato nessuna irregolarità. E per quel motivo fu archiviato.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI