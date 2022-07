Uno dei giocatori che deve ancora trovare una sistemazione è l'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic. Il bosniaco infatti, non è stato riscattato dal Besiktas e ora è in cerca di una nuova sistemazione che, potrebbe rappresentare anche un ritorno al passato. Stando a quanto riportato da Sport infatti, per l'ex Juve si sarebbe fatto avanti anche il Lione, con serie intenzioni di riportarlo a 'casa'.